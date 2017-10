Salário de até R$5,6 mil Com trânsito tranquilo, concurseiros chegam para prova do TJ-MS Provas são para o cargo de analista judiciário; são 22,8 mil inscritos

29 OUT 2017

Candidatos ao cargo de analista judiciário do Tribunal de Justiça de Mato Grosso quase não tiveram problemas com o trânsito para chegar até o local de provas do concurso que é realizado neste domingo. Ao todo, são 22,8 mil inscritos para ocupar 560 vagas em 20 cargos.

A estudante de Direito, Ana Nascimento, de 20 anos, se forma no ano que vem e quer fazer a prova para testar os conhecimentos.

"Mas se eu for aprovada dá tempo de me formar e assumir", comentou ela, lembrando que o concurso tem validade de dois anos.

Ana saiu do Coophatrabalho e disse não ter enfrentado nenhuma dificuldade para chegar até a Uniderp, onde vai fazer o exame.

Quem também achou o trânsito tranquilo foi a advogada Bárbara Barros, 27, que saiu do bairro Tiradentes.

Formada há seis anos, Bárbara levou água e comida para enfrentar as quatro horas de prova e disse estar confiante, apesar da concorrência.

"No último concurso foram 4 mil candidatos e nesse quase 11 mil. Assustei um pouco, mas estudei bastante".

O bacharel em Direito, Bruno Rossato, 31, também demonstrou tranquilidade. Ele começou a estudar para o concurso em julho deste ano e não ficou surpreso com a concorrência. “Não é para testar conhecimento. É para passar”, declarou ele, quando questionado sobre o objetivo com o concurso.

ORGANIZAÇÃO

Guardas municipais e de trânsito trabalham nas proximidades do local de prova enquanto vendedores ambulantes aproveitam para vender água, bala e caneta.

Leve tumulto foi observado apenas no portão de entrada, único local de acesso às salas.

Pela manhã, foram aplicadas as provas para os cargos de analista judiciário/área meio e técnico de nível superior, que tem 10.679 inscritos. Os portões foram abertos às 7h e fechados às 7h40.

Para o cargo de analista judiciário – área fim, que exige formação em Direito, e contou com 4.837 inscrições, a prova será das 14h30 às 18h30. Os portões de acesso foram abertos às 13h30 e fechados às 14h10.

O concurso é realizado na Uniderp e Universidade Católica Dom Bosco (UCDB).