Universitário Com touca ninja e armados, bandidos assaltam posto de combustíveis No local há câmeras de segurança, mas as imagens não foram entregues à polícia

19 NOV 2017 Por LUANA RODRIGUES 10h:27

Criminosos assaltaram um posto de combústiveis na Avenida Guaicurus, bairro Universitário, em Campo Grande. A dupla estava armada e ameaçou os frentistas obrigando-os a entregarem o dinehiro do caixa. O crime foi na madrugada de sexta-feira para ontem. De acordo com o boletim de ocorrência, momentos antes do crime, dois homens chegaram ao posto em um Gol, de cor prata, e perguntaram se havia calibrador de pneus. O frentista afirmou que não, então, o carro fez uma manobra e pouco tempo depois retornou ao posto. Neste momento, um indivíduo desceu do lado do passageiro do carro, usando uma touca ninja e com uma arma em punho, e mandou que o frentista lhe entregasse dinheiro. O valor levado não foi divulgado.

Leia Também