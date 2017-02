Felpuda

No PMDB, há quem garanta que nem tudo é consenso. Existe um grupo criando problemas para não ficar longe do governo estadual. E essa corrente vem defendendo, com “unhas e dentes”, futura aliança com o PSDB, para apoiar a reeleição do governador Azambuja. Enquanto isso, o ex-governador Puccinelli torce o nariz, faz cara feia e, publicamente, afirma não ser candidato. Como o tempo é o senhor da razão, resta esperar para conferir. Ester Figueiredo