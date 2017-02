INFRAESTRUTURA Com sobra de tapa-buraco, prefeitura pavimenta rua no Nova Lima Medida paliativa visa assegurar condições de tráfego

Resíduos de asfalto triturado do tapa-buraco foram utilizados, pela Prefeitura de Campo Grande, para corrigir trecho da rua Jerônimo de Albuquerque, no Bairro Nova Lima. Medida paliativa pretende assegurar condições de tráfego, depois de enxurrada ter levado o pavimento.

No aguardo de obras de drenagem, conforme o secretário de Infraestrutura Rudi Fioresi, foram colocados no local resíduos de asfalto das operações de tapa-buraco para recompor revestimento primário. Solução definitiva, no entanto, pode ter início em março.

“Foi acertado com a empreiteira, responsável pela primeira fase da pavimentação do Nova Lima, que uma das frentes da drenagem será exatamente na Jerônimo de Albuquerque, entre a Guilherme de Almeida e a Marques de Herval”, pontuou o secretário, via assessoria de imprensa.

Há mais de dois anos, moradores lidam com enxurradas em trecho de 485 metros da rua. Já foram atestados por engenheiros da prefeitura erros no tipo de tubulação instalada e entupimento das bocas de lobo. Correção de drenagem e pavimentação está orçada em R$ 430 mil.