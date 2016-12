DE OLHO NA CIDADE Com sinalização precária, dirigir em

Campo Grande é desafio para motoristas Em diversas vias da Capital, não há orientações aos condutores

Dirigir pelas ruas de Campo Grande, sejam elas movimentadas ou não, depende de muita atenção, principalmente porque em muitas delas o motorista simplesmente não sabe se deve parar ou seguir, ficar em uma pista ou em outra. No centro ou nos bairros a confusão é a mesma e em muitas ruas, os próprios moradores acabam pintando as indicações de “Pare” no asfalto, já que o poder público não o faz.

É o que aconteceu nos bairros Nova Lima e Vila Sobrinho, por exemplo, onde o Correio do Estado verificou que a pintura no chão foi feita por quem mora nessas regiões. Um dos cruzamentos é entre a avenida Gualter Barbosa e a rua Salinas, no Nova Lima. O trecho, segundo moradores, é perigoso, porque motoristas trafegam em alta velocidade na avenida e os dois únicos quebra-molas são bastante distantes um do outro.

A indicação de “Pare” foi pintada na rua Salinas e conforme a comerciante Rosângela Cordeiro, 37 anos, é muito necessária. “Pintaram porque como a Salinas também é asfaltada, ninguém para ao atravessar e acabam acontecendo muitos acidentes por causa disso”, disse. Ela reclama que no último sábado, dia 24, uma pessoa foi atropelada no cruzamento. “Faz mais de dez meses que não tem pintura da prefeitura por aqui”, lamenta.

