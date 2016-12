CAMPO GRANDE Motorista cai com carro em valeta Moradores dizem que manutenções não são feitas há 2 anos

Com as chuvas da semana passada, um morador ficou preso em uma valeta ao tentar entrar em casa com o carro. Há dois dias, os moradores estão tendo muita dor de cabeça com a precariedade em que estão as ruas do Bairro Porto Galo, em Campo Grande.

Segundo informações dos moradores, já fazem dois anos que as ruas estão em más condições sem nenhum tipo de manutenção, e em dois dias depois das chuvas a situação piorou.

O técnico em radiologia Rogério Mendonça de 32 anos informou que não consegue estacionar o carro dentro de casa devido a valetas grandes que estão na rua. No começo dessa semana quando foi entrar em casa, o carro ficou preso em uma das valetas e sua esposa ao sair de dentro do carro com o bebê, caiu em uma delas pois estavam invisíveis com a enxurrada.

Rogério afirma que a rua está com quatro valetas que tem aproximadamente 90 cm de profundidade e que é impossível passar ali, ele ainda diz que para entrar de carro em casa é necessário ir pela calçada do vizinho.

"Estou com muita dificuldade ao entrar em casa, e quando ligo na Prefeitura para reclamar ninguém atende", afirma.

A situação foi denunciada à prefeitura que até agora não resolveu o caso. Os moradores até chegaram a fazer um protesto na tarde de ontem, mas não tiveram resultados.

A reportagem entrou em contato com o órgão público para maiores esclarecimentos sobre o caso, mas até a publicação dessa matéria não obteve resposta.

