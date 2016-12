campo grande Com recesso da Justiça, 13º só

será pago no próximo ano Liberação de recursos referentes a ações só será definida em janeiro

Servidores públicos municipais e trabalhadores de entidades que prestam serviços para a Prefeitura de Campo Grande devem receber o pagamento do 13º salário somente em 2017.

Mesmo com decisão favorável da Justiça Estadual para bloqueio de valores que devem ser destinados ao pagamento do 13º salário dos professores da Rede Municipal de Educação (Reme) e R$ R$ 1.851.797,04 para repasse ao Hospital de Câncer Alfredo Abrão (HCAA), a solução definitiva do calote da prefeitura pode estar longe do fim.

Isso porque durante o plantão Judiciário iniciado na terça-feira, dia 20, e que segue vai até 6 de janeiro de 2017, é vedado determinar liberação de valores. Porém, com o fim do feriado forense somente no dia 7 de janeiro - que será sábado -, a previsão é de que atendimento normal só será retomado no dia 9 de janeiro do próximo ano.

O Sindicato Campo-Grandense dos Profissionais da Educação Pública (ACP) ingressou com a ação para bloqueio e conseguiu na quinta-feira, já durante o expediente do plantão judicial, decisão favorável para que o prefeito Alcides Bernal (PP) apresente cronograma detalhado dos pagamentos do 13º salário para os professores do município.

O prazo de 72 horas começou a contar a partir da data da decisão, quando parte dos servidores que ganham até R$ 2 mil receberam o abono integral, mas quem tem salário superior recebeu uma parcela de R$ 1,5 mil - com previsão de pagamento do restante do valor somente em janeiro.

