contra infrações Com radares desligados, blitze

relâmpagos reforçam vigilância Todos os dias, ao menos oito áreas na Capital recebem a fiscalização

31 OUT 2017

Com radares e lombadas eletrônicas desligados desde dezembro de 2016 em Campo Grande, o Poder Público, por meio do Batalhão de Polícia Militar de Trânsito da Capital (BpTran), tem endurecido a fiscalização e reforçado as blitze nas ruas.

São feitas ao menos oito por dia e somente este ano 202 já foram realizadas. Oito a mais que em todo o ano passado.

As fiscalizações relâmpagos são realizadas de forma fragmentada e mais rápida, chegando a atuar em até oito regiões da cidade em um único dia. Anteriormente, eram feitas de forma ampla e apenas uma grande por dia.

“Antes, ficávamos algumas horas com uma única fiscalização grande e não atingíamos o que atingimos hoje, porque as pessoas divulgam nos grupos de WhatsApp e os motoristas irregulares desviavam o caminho. Hoje, são várias ações menores durante todo o dia e em vários locais. Mais difícil de espalhar a notícia e de fugir”, explicou o comandante do Batalhão, tenente-coronel José Amorim Longatto.

Com isso, o número de fiscalizações deste ano já chegou a 202 até esta sexta-feira (27), ultrapassando as estatísticas dos anos anteriores. “Ainda faltam dois meses para terminarmos o ano e já fizemos 202 blitze. Foram 194 em 2016 e 191 em 2015, nos 12 meses”, completou o comandante.

*Leia reportagem, de Leandro Abreu, na edição de hoje do jornal Correio do Estado.