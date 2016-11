Campo Grande Com R$ 240 mil em roupas, comerciantes se revoltam com 2ª vistoria em poucas horas Grupo de 150 pessoas voltava de Goiânia depois de compras

Comerciantes de Campo Grande que viajaram para Goiânia para comprar roupas e acessórios estão há mais de cinco horas retidos pela Receita Estadual e se revoltam. São cerca de 150 pessoas que afirmam já terem pagados tributos ontem (26) em Chapadão do Sul e am novamente abordados por equipes da Receita. O grupo está aguardando checagem da mercadoria no Parque dos Poderes, na Capital.

Os trabalhadores saíram da Capital em três ônibus, dois deles foram vazios e voltaram com cerca de R$ 240 mil em produtos de vestuário.

Ontem, quando voltaram ao Estado, os comerciantes pararam na Receita Estadual localizada na divisa entre Goiás e Mato Grosso do Sul e afirmam que todos os tributos foram pagos, entre eles o ICMS.

Todo o grupo seguiu viagem, mas na madrugada de hoje pneu de um dos ônibus furou e todo o comboio parou na rodovia, em Chapadão do Sul. Enquanto o conserto era feito, uma equipe em trânsito da Receita Estadual abordou o grupo e decidiu trazer todos para Campo Grande.

Fiscal tributário, José Roberto de Souza, disse à reportagem que a equipe tem autonomia para abordar os comerciantes mesmo com guias de recolhimento pagas em outra unidade da Receita. A averiguação será feita em toda a mercadoria. Por volta do meio-dia deste domingo, nem o primeiro ônibus havia sido fiscalizado e o trabalho deve durar todo o dia.

A comerciante Franciele da Silva Nogueira, de 26 anos e que possui box no Camelódromo da Capital, conta que todos os produtos estão legalizados e o grupo tem que esperar a nova fiscalização sentado em calçadas, sem água ou comida. “Quando a gente quer ir no banheiro eles fazem cara feia”, conta.

Parentes de muitos comerciantes começaram a chegar no espaço onde o grupo aguarda a fiscalização com água e comida.