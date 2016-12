CONTAS PÚBLICAS Com apenas R$ 10 milhões em caixa, prefeitura da Capital pagará o que der Despesas relativas só a dezembro somam R$ 55 milhões

A três dias do fim de seu mandato como prefeito de Campo Grande, Alcides Bernal (PP) ainda deve R$ 55.264.317,52 a fornecedores de serviços, conforme dados verificados no Portal da Transparência do município. O número é referente ao mês de dezembro, do dia 1º até ontem e inclui despesas correntes, de capital, reserva de contingência e do regime próprio da previdência social. Em caixa, a prefeitura teria, aproximadamente, R$ 10 milhões, montante irrisório diante do tamanho da dívida.

Conforme os dados, os empenhos do mês (recursos já separados para serem pagos), somam R$ 76.767.155,48, mas desse total, apenas R$ 21.502.837,96 já foram efetivados. De acordo com o secretário municipal de planejamento, Finanças e Controle, Disney Fernandes, o objetivo é honrar os pagamentos a partir de amanhã. Para isso, ele considera repasse do Fundo de Participação do Município (FPM), entre entre R$ 2 milhões e R$ 3 milhões, recursos de repatriação prometidos pelo governo federal (R$ 7 milhões), receita do programa de reconciliação fiscal (também estimado em R$ 7 milhões).

