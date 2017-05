EMHA Com quase 65% de inadimplência, moradores do Paulo Coelho são autuados A medida enérgica visa reaver parte significativa de quase R$ 10 milhões em dívidas

A Agência Municipal de Habitação de Campo Grande (EMHA) faz nesta manhã mutirão para notificação e renegociação de dívidas nas unidades habitacionais entregues no Bairro Paulo Coelho Machado, em Campo Grande. A ação começou às 8h e deve se estender até as 16h de hoje. Em média, 700 notificações devem ser expedidas no local.

Diante da altíssima inadimplência de mutuários que fazem parte da carteira imobiliária da Agência, os autuados terão até 48h para renegociar as parcelas em atraso. Caso contrário, os dados serão encaminhados automaticamente ao Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) para negativação junto ao órgão, bem como serão tomadas providências jurídicas para reintegração de posse destes imóveis.

A medida enérgica visa reaver parte significativa dos R$ 9.855.584,64 de dívidas contraídas pelos beneficiários das unidades habitacionais que não tiveram suas prestações pagas em dia. Equipe composta por 52 servidores será dividida entre a ação de notificação nas casas inadimplentes e o atendimento aos mutuários no Centro Comunitário do Bairro Paulo Coelho Machado.

“Reiteramos que o nosso objetivo é moralizar a pasta da habitação em Campo Grande. Muito se cobra do Poder Público quanto à entrega e fiscalização das moradias, entretanto, o cidadão contemplado também precisa fazer a sua parte. Aqueles que não pagam suas prestações estão prejudicando outras famílias que também precisam do benefício, além de comprometerem todo o programa habitacional de interesse social do município”, alertou o diretor-presidente da EMHA, Enéas Netto.

Como renegociar

Após ser notificado, o mutuário deverá ir ao Centro Comunitário do Bairro, agora pela manhã, para realizar o agendamento a fim de regularizar seus débitos. O prazo concedido é de 48 horas para a manifestação. Caso o cidadão estiver trabalhando ou fora da residência por motivo de força maior, este deverá agendar seu atendimento somente na próxima segunda-feira (8) pelo telefone 3314-3938.

Para os inadimplentes com parcelas atrasadas acima de 12 meses, haverá desconto de 10% sobre os juros e 5% sobre a multa. Para a quitação do contrato, a EMHA concederá desconto de 15% sobre o valor total das parcelas a vencer.

Residencial

Os residenciais Paulo Coelho Machado I, II, II, IV e V foram entregues a partir do ano de 2003. No total, são 1.081 unidades habitacionais que compõe os conjuntos entregues com recursos da EMHA, na íntegra. A taxa de inadimplência dos mutuários do Paulo Coelho Machado corresponde a quase 65%.