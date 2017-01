Campo Grande Com parceria, prefeitura pretende

tapar 235 mil buracos em 5 meses Convênio entre Governo e Capital destinou R$ 50 milhões para serviço

Durante assinatura de convênio entre prefeitura da Capital e Governo do Estado, o prefeito Marcos Trad (PSD) afirmou que o fechamento de todos os buracos que estão espalhados pela cidade deve ocorrer em no máximo cinco meses. Hoje, parceria dos dois poderes foi assinada e resultará em R$ 50 milhões para investimento no serviço.

Levantamento do município revelou que nestes primeiros dias do ano foram identificados 250 mil buracos nas ruas. Destes, 15 mil foram fechados, segundo Trad. O desafio agora é aumentar a quantidade de equipes, que hoje são 19, para acelerar o fechamento e bater a meta de mais de 45 mil buracos fechados por mês.

“Está insuportável, por isso pedimos parceria com o Estado. O que tem que fazer é recapeamento total, mas urgência nos obriga a tapar os buracos”, disse.

Marcos Trad relembrou que os R$ 25 milhões investidos pela prefeitura no trabalho vieram da arrecadação do IPTU antecipado. A outra metade dos cofres do Estado já está disponível, e deve ser depositada assim que o município apresentar certidões negativas ao Governo.

“Ontem a chuva foi um sinal positivo porque nenhum buraco dos quase 15 mil tapados reabriu. Ontem foi a grande prova de que o trabalho está sendo bem feito”, completou o prefeito.

Em relação ao convênio com Exército, que ontem o prefeito afirmou que irá reavaliar, hoje novamente foi assunto. Trad afirma que vai “dar uma pechinchada” para conseguir diminuir o valor acordado na gestão Alcides Bernal (PP).

Secretário de Obras do município, Rudi Fiorese afirmou que reunião aconteceu ontem entre a prefeitura e o Exército e que o objetivo é reduzir o valor das obras em pelo menos 10%. Estudos ainda estão sendo feitos e o pedido oficial, ao que tudo indica, deve acontecer nos próximos dias.