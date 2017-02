Garante governo Com parceria, obra do Aquário

pode ser concluída em 2018 Grupo Cataratas do Iguaçu pode assumir retomada da obra

As obras do Aquário do Pantanal devem ser retomadas ainda neste semestre e concluídas no ano que vem, pelo menos essa é a promessa do Governo do Estado. Reinaldo Azambuja (PSDB) e o secretário de Infraestrutura, Marcelo Miglioli, falaram sobre o assunto hoje.

De acordo com o governador, as negociações com o grupo Cataratas do Iguaçu, responsável por empreendimento semelhante no Rio de Janeiro, avançaram nos últimos meses e a empresa está interessada em firmar parceria com o Estado.

Para que as obras sejam retomadas e finalizadas, são necessários mais R$ 50 milhões além dos R$ 200 milhões gastos nos últimos anos na obra.

“Estão avançando as discussões para não onerar os cofres e concluir e entregar o aquário. Estou otimista. Acho que no primeiro semestre já temos a retomada da conclusão da obra”, afirmou o governador.

Ainda conforme Azambuja, representantes do grupo Cataratas vieram a Campo Grande e fizeram vistoria na obra para definir o que ainda tem de ser feito para que tudo fique pronto. Nova reunião entre o Estado e a empresa deve acontecer para que a continuidade da obra seja definida.

Mais cedo, o secretário Miglioli afirmou em entrevista ao Programa Tribuna Livre que a previsão é que as obras sejam finalizadas em 2018.