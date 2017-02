AV. ERNESTO GEISEL Com finanças críticas, prefeitura enxuga projeto de obras em 76% De trecho de 7,5 quilômetros, as intervenções vão abranger, agora, 1,8 quilômetro

Com as finanças municipais enfraquecidas, a Prefeitura de Campo Grande reduziu para R$ 57,7 milhões o valor a ser investido na recuperação das margens do rio Anhanduí e da avenida Ernesto Geisel. Do total, R$ 15 milhões são de recursos próprios e o restante, R$ 42,7 milhões, da Caixa Econômica Federal (CEF).

Até então, orçava-se todo projeto em R$ 68 milhões, sendo R$ 25 milhões do tesouro municipal. O trecho a sofrer intervenção também caiu de 7,5 quilômetros para apenas 1,8 quilômetro – a retração, de 76%, corresponde à área quatro vezes menor. Já o investimento, por quilômetro, terá incremento expressivo de 253%, de R$ 9,06 milhões para R$ 32,05 milhões.

Revisto, o novo projeto foi apresentado à Caixa e espera-se aprovação para que a terceira licitação, no período de seis anos, seja aberta para selecionar empresa para revitalizar a avenida e as margens do rio. A de 2011, previa investimento total de R$ 60.442.354,96 para os 7,5 quilômetros entre as ruas Santa Adélia, em frente ao Shopping Norte Sul até a Campestre, no Aero Rancho. Na época, a contrapartida municipal seria de R$ 15.110.588,75, praticamente o mesmo valor a ser aportado agora.

(*) A reportagem completa está na edição de hoje do jornal Correio do Estado.