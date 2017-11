No Centro Videomonitoramento volta a funcionar em Campo Grande Unidades de saúde que funcionam 24h também passaram a ser monitoradas

Mais de dois anos depois de instalado, o sistema de videomonitoramento da região central de Campo Grande voltou a funcionar plenamente nesta terça-feira (31). São 21 câmeras que, agora em operação, devem ajudar na redução da criminalidade na área.

Conforme assessoria de imprensa da Guarda Civil Municipal, há cerca de 30 dias o sistema teve uma pane geral. O que já vinha apresentando falhas desde 2016, parou de vez. Devido a isto, a prefeitura contratou uma empresa para manutenção geral do sistema, que voltou a funcionar de forma plena.

No início do mês passado, o Correio do Estado abordou a falta de manutenção do videomonitoramento. Na época, o comandante da Guarda Civil Municipal, Anderson Gonzaga da Silva Assis afirmou que quatro aparelhos do sistema não estavam funcionando, devido a problemas nos cabos de fibra óptica, responsável pela condução das imagens captadas. No início deste ano, eram sete o número de câmeras estragadas.

O prédio do videomonitoramento tem sala aprimorada e está localizado no Centro de Controle Operacional da Guarda Municipal (CCO), setor responsável pela triagem das ocorrências recebidas por meio das câmeras, via rádio e dos telefones 199 e 153. A Central de videomonitoramento tem oito estações de monitoramento. O efetivo trabalha em 24 horas por escalas.

O serviço implantando com verba milionária da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), do Ministério da Justiça, que investiu de R$ 860 mil na instalação das câmaras e R$ 1,2 milhão para treinamento e viaturas, com contrapartida de R$ 150 mil do município.

UBS's 24h

Além da área Central da cidades, as unidades de básicas de saúde que funcionam em período integral, agora também contam com videmonitoramento. Conforme assessoria, oito câmeras foram instaladas na faxada das unidades, a fim de inibir agressões a servidores e excessos de pacientes.