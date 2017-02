SOLIDARIEDADE Com doença rara, menina precisa de R$ 28 mil para bancar cirurgia arriscada Alanis tem 12 anos e sofre de esclerose múltipla

Diagnosticada há um ano com doença rara denominada esclerose múltipla, que atinge duas a cada mil meninas entre 11 e 12 anos, amigos que moram no mesmo condomínio de Alanis Marieli Fos Areco, 12 anos, em Campo Grande, se uniram no intuito de arrecadar dinheiro para pagar a cirurgia da menina que custa em torno de R$ 90 mil.

Desde que descobriu que sofria da doença, Alanis iniciou diversos tratamento para não ser submetida a intervenção cirúrgica, porém, o quadro se agravou e agora a adolescente precisa passar pelo processo e aguarda vaga na Santa Casa de Campo Grande.

A doença que nem os médicos conseguem explicar direito, conforme a mãe de Alanis, a diarista Marilza Rodrigues Fos, de 38 anos, a esclerose múltipla foi diagnosticada tarde. “Ela só foi começar a sentir dor no ano passado. Certo dia estava na casa de uma colega e a tia dela percebeu que um lado das costas estava mais alto do que o outro. Depois de alguns exames foi diagnosticada com a doença”, ressaltou.

A caçula de três irmãos, um rapaz de 22 e uma menina de 17 anos, Alanis cursa o 6º ano da Escola Municipal Odair de Oliveira, no Bairro Piratininga, e mora com a avó paterna no Condomínio Villas de Galícia, no Bairro São Conrado.

Para não precisar operar, Alanis passou a fazer pilates, fisioterapia e diversos especialistas para resolver ou amenizar a doença, mas não resolveu. Com o valor da operação orçado em R$ 90 mil, a família descobriu que o Sistema Único de Saúde (SUS) não cobre o procedimento. “O convênio dela paga 70% da operação, então faltam R$ 28 mil”, destacou a mãe de Alanis.

A partir desta informação, amigos do condomínio onde a menina mora se reuniram e decidiram começar a arrecadar ingredientes para fazerem bolos e venderem. Objetivo era conseguir o dinheiro para arcar com as despesas da cirurgia. Cerca de 25 amigos do residencial foram de porta em porta pedir os ingredientes.

Diante da atitude das crianças, sensibilizados, os pais se comoveram e também se mobilizaram para ajudar a menina. “Foi quando resolveram fazer um almoço beneficente para arrecadar dinheiro”, contou a mãe de Alanis.

Com a generosidade de cada morador a família conseguiu ingredientes para fazer bobó de galinha, arroz e batata palha. O almoço será servido no dia 19 de fevereiro, a partir das 10h, em uma chácara emprestada, localizada no Bairro Coophamat. No local também será vendido em marmitex. O convite custa R$ 25.

A cirurgia de Alanis é considerada arriscada e tem duração prevista de 8h a 12h. “Os médicos vão cortar osso, colocar 22 pinos duas placas, cortar a coluna de fora a fora”, enfatizou Marilza. Para ajudar nas despesas a mãe vendeu rifas na escola e agora corre contra o tempo para conseguir a quantia que falta.

AJUDA – Quem tiver interesse em contribuir com qualquer quantia ou comprar o convite do almoço pode entrar em contato com a mãe de Alanis, Marilza, pelo telefone: 67 – 9.9248-0208.