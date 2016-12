PREFEITURA Com desafio de tirar Campo Grande do caos, Marcos Trad toma posse amanhã Solenidade acontece amanhã no Centro Rubens Gil de Camilo

31 DEZ 2016 Por TAVANE FERRARESI

Prefeito eleito terá quatro anos para corresponder aos anseios dos campo-grandenses - Álvaro Rezende / Correio do Estado Com o desafio de tirar Campo Grande do caos e a responsabilidade de corresponder aos anseios das pessoas, Marcos Trad (PSD) assume amanhã, a Prefeitura da Capital. Depois de lutar por muitos anos pela chance de administrar o município, o futuro prefeito terá até 2020 para mostrar seu trabalho e dedicação. Neste período, Marcos precisará se esforçar para devolver à cidade, o desenvolvimento e o progresso que lhe foram tirados. De imediato, ele precisará resolver várias questões emergenciais, como os problemas decorrentes do fim do convênio entre a prefeitura e a Omep e Seleta, a interdição do aterro de entulhos, a possibilidade de fechamento de praças e parques públicos, e os serviços de limpeza da cidade e coleta de lixo. Além disso tudo, há outros reveses, como a situação financeira crítica, ruas e avenidas esburacadas, precariedade da saúde e obras paradas. (*) A reportagem completa está na edição de hoje do jornal Correio do Estado.

