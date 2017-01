Campo Grande Com déficit de R$ 29 milhões para pagamento, servidor deve receber dia 12 Bernal deixou R$ 37 milhões para pagamento e Marcos Trad espera IPTU

Prefeito de Campo Grande, Marcos Trad (PSD) afirmou que não há dinheiro em caixa suficiente para o pagamento de todos os funcionários públicos da administração municipal e espera arrecadar os R$ 29 milhões que faltam com o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). Previsão é que salário seja pago integralmente no dia 12 de janeiro.

Em coletiva de imprensa na tarde de hoje, Marcos Trad confirmou que ex-prefeito Alcides Bernal (PP) deixou R$ 252.192.947,61 no caixa da prefeitura. No entanto, desse montante, apenas R$ 37 milhões podem ser usados para pagamento de salários.

“Somente R$ 37 milhões estão na fonte do Tesouro, que é o que posso utilizar para pagar salário, o restante são recursos direcionados, que tem destinação especifica", explicou. É o caso de verba destinada ao Sistema Único de Saúde (SUS) e convênios com a União.

Ainda segundo o prefeito, com o depósito do duodécimo e repasse do imposto de renda feitos pela Câmara Municipal, valor corrigido é de aproximadamente R$ 41 milhões. No entanto, R$ 4 milhões foram destinados ao pagamento do 13º salários de profissionais de saúde.

Segundo o secretário municipal de finanças, Pedro Pedrossian Neto, afirmou que faltam cerca de R$ 29 milhões. Folha de pagamento é de R$ 111.064.844,00 com os encargos, mas prazo para pagamento destes encargos é maior.

“O grande desafio é, no 5º dia útil, que será sexta-feira (6), nós teremos que honrar obrigações com os servidores públicos da administração direta, no valor de R$ 66.418.507,68, ou seja, são mais de R$ 20 milhões que precisaríamos daqui até sexta para pagar integralmente o valor líquido para o servidor”, disse o secretário.

Prefeito espera conseguir pagar o valor integral com arrecadação do IPTU, até o dia 10 de novembro. Neste cenário, folha seria depositada no dia 10 e estaria disponível na conta do servidor no dia 12 de janeiro.

No entanto, Marcos Trad fez um apelo para que o contribuinte pague o carnê de IPTU antes do vencimento para que o servidor público possa receber até sexta-feira e ser beneficiado com o desconto do imposto.

“Grande parte do IPTU é pago pelos funcionários, que não receberam e consequentemente não podem pagar. Então, não vão fazer jus aos 20% de desconto. Quem puder pagar antes, para que o funcionário receba até o dia 6 de janeiro, ele [servidor público] também poderá se beneficiar”, disse.

Além do salário, prefeitura também espera usar o dinheiro do IPTU para quitar o 13º salário dos funcionários que ainda não receberam. Valor devido é de R$ 19.860 milhões.