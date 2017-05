MAIO AMARELO Em protesto, cadeiras de rodas ocuparão vagas no centro de Campo Grande Ação é para conscientizar sobre a importância de respeitar vagas destinadas a deficientes

Cadeiras de rodas ocuparão vagas de estacionamento amanhã (23), na Rua 14 de Julho, entre a Avenida Afonso Pena e a Rua Barão do Rio Branco, no centro de Campo Grande para alertar sobre a importância de cidadãos respeitarem vagas exclusivas para deficientes físicos. A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), em parceria com a Subsecretaria Municipal de Defesa dos Direitos Humanos, realiza nesta terça-feira, das 8h às 11h, mais uma edição da ação “Esta vaga não é sua nem por um minuto”. A iniciativa integra as atividades do movimento Maio Amarelo.

Com o objetivo de trabalhar a sensibilização e o respeito aos direitos da pessoa com deficiência, a ação pretende mostrar aos motoristas o quanto é ruim chegar a um estacionamento e encontrar um veículo parado em vaga que não lhe pertence por direito.

Utilizando frases de impacto nas cadeiras, entre elas “É só um minutinho” e “Volto logo”, a mobilização busca chamar a atenção da sociedade sobre o respeito às vagas de estacionamento para pessoas idosas ou com deficiência.

O coordenador de Apoio a Pessoa com Deficiência, David Marques, ressalta a importância do evento, realizado no País inteiro, para conscientizar a população e fazer com que as vagas de estacionamento estejam cada vez mais acessíveis.

Regulamentação

No dia 30 de maio, às 8h30, no auditório do Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande (IMPCG), o Ministério Público (MP) em parceria com a Agetran e o Batalhão da Polícia Militar de Trânsito (Bptran) fará reunião com empresas privadas para que regulamentem seus estacionamentos com vagas especiais para deficientes e idosos, com sinalização vertical e horizontal.

Várias mudanças foram feitas pela Lei nº 13.146, de 06 de julho de 2015, que regulou a inclusão da pessoa com deficiência e proveu alterações no Código de Trânsito Brasileiro.

A infração era multa leve, passando a multa gravíssima para esse tipo de infração, o que pode gerar 7 pontos na carteira e multa de R$ 293,47.

Para Ivanise Rotta, do setor de Educação do Trânsito da Agetran, estacionar em vagas reservadas, sem a credencial, é também falta de ética e de educação. Deve ser um cuidado constante dos motoristas para não prejudicar quem necessita da vaga e a quem é de direito.

Durante todo o mês, as ações do Maio Amarelo promovem campanha educativa sobre os cuidados no trânsito para reduzir o número de acidentes e preservar vidas.