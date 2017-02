EDUCAÇÃO Com 'carona' para uniformes, prefeitura pode manter empresa investigada Camisetas, bermudas e tênis serão comprados por adesão a ata de preços

Carona em licitação da capital paulista pode trazer novamente empresa já investigada para fornecimento de uniformes escolares em Campo Grande, processo está em análise. A Nilcatex Têxtil, responsável por fornecimento de uniformes para a Capital nos últimos 10 anos e investigada pelo Ministério Público, compõe consórcio que pode fornecer kits para a cidade neste ano.

Dois lotes, homologados em dezembro, teriam despertado interesse do executivo municipal. Neles as empresas Brasil Sul Indústria e Comércio, EBN Comércio Importação e Exportação e Nilcatex apresentaram melhor preço em consórcio.

Sete itens estão incluídos na licitação paulistana, sendo os kits formados por cinco camisetas e pares de meia, além de uma jaqueta, calça, blusão, bermuda e par de tênis. Campo Grande, conforme a secretária de Educação Ilza Mateus, teria interesse na aquisição de camisetas, bermudas e tênis.

No caso das bermudas, que tiveram qualidade questionada pelos pais no ano passado, elas voltariam a ser de poliamida. Já as camisetas tem composição de 50% algodão e 50% poliéster. Golas e mangas contariam com detalhes azuis. Apenas a logomarca da prefeitura seria trocada.

INVESTIGADA

Inquérito do Ministério Público Estadual (MPE), em maio do ano passado, apurava irregularidade em contratos da empresa Nilcatex Têxtil com a administração pública de Campo Grande. Há dez anos ela seria responsável pelo fornecimento de itens de informática, kits escolares e uniformes.

Histórico da empresa inclui investigações por formação de cartel, pagamento de propina, financiamento de campanha e superfaturamento nos estados de Roraima, Paraná e São Paulo. Procurada pela reportagem, não houve resposta até o fechamento.

Foram repassados, somente nos últimos quatro anos, R$ 19,8 milhões a Nilcatex para fornecimento de uniformes escolares e tênis aos alunos da rede municipal de ensino. A empresa também teria fornecido itens ao governo estadual.