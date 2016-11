PERIGO Barras de concreto são colocadas

em bueiro para evitar acidentes Morador afirma que o buraco está ali há 6 meses

Moradores do Bairro Santo Antônio, em Campo Grande, estão sofrendo vários transtornos em razão de um buraco ao lado de bueiro na Avenida Júlio de Castilho.

Segundo o construtor Adão Castilho, de 54 anos, na beira da rua há um buraco grande ao lado do bueiro. Ele afirma que esse buraco está cerca de 6 meses no local e ninguém resolveu o problema. O morador conta que pessoas já caíram no local e se machucaram.

“Um cadeirante desceu o meio fio e não viu o buraco, caiu e a roda da cadeira ficou presa no buraco” comenta.

Revoltados com a situação, os comerciantes da avenida reuniram-se e colocaram duas barras de concreto entre os buracos para evitar mais acidentes. “Com os concretos ali, as pessoas desviam do buraco, e é uma forma de ninguém se machucar” afirma o morador.

A reportagem entrou em contato com a prefeitura que não informou os procedimentos para resolver o problema, mas orientou a população a denunciar o caso ou qualquer outro à Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Habitação (Seintrha) pelos telefones (67)3314-1110, (67)3314-1116, (67)3314-3675 e (67)3314-3676.

