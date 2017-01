SUJEIRA NAS RUAS Com aterro interditado, caçambas expostas são carregadas de lixo doméstico Mais de 20 mil toneladas de entulhos deixaram de ser despejados

Prestes a completar um mês de interdição do aterro de entulho, localizado no Bairro Noroeste, às margens do anel viário da BR-163, as centenas de caçambas espalhadas pelas ruas de Campo Grande se transformam em lixos, já que na cidade não existe lugar regularizado no quesito ambiental para o despejo destes materiais.

Conforme apurado na semana passada, são mais de 20 mil toneladas de entulhos acumulados e que não puderam ser despejados no aterro.

O empresário Francisco Pita está descarregando em local onde outra pessoa utiliza o material para cascalhamento de estrada vicinal, por exemplo. "Deixo num lugar onde a pessoa carrega para cascalhar estrada de fazenda", comentou. De acordo com Pita, a locação de caçambas reduziu mais da metade depois que o aterro foi interditado. "As pessoas falam que vão esperar o aterro abrir".

Para o vice-presidente da Associação das Caçambas de Campo Grande, Carlos Yoshimitu Ujiie, o agravante do problema é que, ao serem descarregados em lugares clandestinos, o lixo não é selecionado, já que as pessoas acabam jogando qualquer tipo de lixo nas caçambas.

"Ao todo, cerca de 500 caçambas deixaram de ser descarregadas, por dia. As pessoas despejam e não fazem a triagem do lixo", enfatiza o vice-presidente ao ressaltar que, desde a manhã de hoje, tenta contato com a nova gestão municipal a fim de reaver a abertura ou a regularização ambiental do aterro para que os resíduos voltem a ser descarregados no local.

WHATSAPP - Envie sua sugestão para nossa reportagem (67) 9 9971-4437.