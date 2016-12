CAMPO GRANDE Com aterro interditado, caçambas e entulhos estão espalhados por toda cidade Problema se intensificou com a falta de solução para aterro, interditado há 20 dias

Mais de 20 toneladas de entulhos estão espalhadas por Campo Grande por conta do fechamento do aterro de entulhos localizado no Bairro Jardim Noroeste - às margens do anel viário da BR-163. Interditado há quase 20 dias, o único espaço público para despejo de materiais provenientes de obras operava sem licença ambiental pelo menos desde 2007, quando o aterro usado anteriormente - na Avenida Cônsul Assaf Trad, no Bairro Nova Lima - foi fechado.

A estimativa da Associação Campo-Grandense de Locação de Bens Móveis (ACLBM) é de que pelo menos 20 toneladas de entulhos tenham sido despejadas nas caçambas que estão pelas ruas da cidade e não podem ser esvaziadas no aterro. Na Capital são 120 empresas e cada uma tem entre 20 e 300 caçambas.

Eliseu Pereira Silva, 47 anos, trabalha no ramo há 11 anos e disse nunca ter presenciado algo do tipo na cidade. “Eu tinha oito funcionários, já mandei dois motoristas embora. Vou ter que mandar mais um, e a secretária. Estou diminuindo tudo que posso para continuar com a empresa. Está muito difícil. E não são só os caçambeiros que pagam a conta. Eu gastava R$ 15 mil por mês para abastecer os veículos, e este mês só trabalhamos até o dia 8. Além dos funcionários demitidos, também estamos deixando de movimentar a economia”.

(* ) A reportagem completa está na edição de hoje do jornal Correio do Estado.