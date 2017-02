CAMPO GRANDE Com alta demanda de pacientes, unidades de saúde ficam lotadas Problema crônico do sistema público foi acentuado com redução de atendimento em hospitais

15 FEV 2017 Por NATÁLIA YAHN 04h:00

Com restrição de atendimento, sobram cadeiras na recepção de pronto socorro de hospital - Álvaro Rezende / Correio do Estado O problema crônico de procura acima da oferta, acentuado pela restrição do atendimento de demanda espontânea na Santa Casa, no Hospital Universitário (HU) e no Hospital Regional (HRMS), provocou aumento do número de pacientes em postos de saúde. O coordenador de urgência da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), Yama Higa, confirmou o crescimento, mas não estimou em quanto. “Observamos o aumento da demanda em todas as unidades de saúde, especialmente nos 24 horas, UPAs [Unidades de Pronto Atendimento] e CRS [Centros Regionais de Saúde]”, afirmou Higa. “No entanto, ainda não temos levantamento dos dados, apenas constatação do maior número de pacientes em circulação”, acrescentou. Os hospitais sempre atuaram no sistema “portas abertas” e por isso, de acordo com o representante da Sesau, é necessária mudança de hábito para a busca por atendimento na rede municipal de saúde. “O ideal é que a pessoa vá para a Unidade Básica de Saúde (UBS) próxima da casa dela, mas por motivos culturais e por conta da resolutividade, o paciente vai direto para a unidade 24 horas, que ficam superlotadas. Ou pior, vão para os hospitais antes de procurar o posto de saúde”, disse Higa. (*) A reportagem completa está na edição de hoje do jornal Correio do Estado.

Leia Também