Operação WhatsApp Com ajuda da população, polícia prende traficantes e apreende drogas e R$ 33 mil Operação foi feita para apurar denúncias feitas pela população a Denar

Em atendimento a denúncias da população, Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar) realizou, na semana passada, a Operação WhatsApp 01, onde foram presas oito pessoas e apreendidas drogas, armas, veículos e R$ 33 mil em dinheiro em Campo Grande

De acordo com a Polícia Civil, objetivo da ação era averiguar todas as denúncias que chegaram até a delegacia com apoio da população.

Em averiguação a uma dessas denúncias anônimas, de que havia grande quantidade de drogas em residência no Jardim Los Angeles, policiais encontraram uma caixa com diversas porções de drogas, um tablete de pasta base de cocaína e um revólver Taurus calibre .22.

Elpídio da Silva Santos, de 26 anos, foi preso e disse aos policiais que a casa era de sua mãe, mas que ela desconhecia a existência dos entorpecentes. Ele usava o imóvel como depósito e comercializada as drogas na Vila Nhanhá.

Depois da prisão de Elpídio, polícia recebeu nova denúncia de que na casa do suspeito haviam duas mulheres preparando a droga para venda. Gabriela dos Santos da Silva, 22 anos, e Sônia Regina da Silva, de 21, foram presas em flagrante, enquanto embalavam a droga em porções.

No Jardim Botafogo, policiais investigaram denúncia de que carregamento de drogas teria vindo de Aquidauana, transportada em um Corsa, e estava escondida em apartamento situado na Travessa Iracema de Oliveira.

Veículo foi localizado pelos investigadores e, ao notarem aproximação dos investigadores, Lucas Rufino da Silva, 19 anos, e Edimir de Freitas Júnior, de 30, pularam a janela do apartamento, que fica no primeiro andar do prédio, e tentaram fugir, mas foram presos, junto com Dayana Cristina da Silva Gaberlino, 19 anos, que também estava no local.

Um terceiro suspeito, identificado como José Vicente da Silva Neto, 30 anos, conseguiu fugir.

No apartamento foram apreendidos o Corsa, 23,5 quilos de maconha, duas balanças de precisão, dinheiro, bobina de plástico filme, duas TV s de LCD, dois celulares e uma motocicleta.

Edimir chegou a oferecer o dinheiro e a droga apreendida a um dos investigadores em troca da liberdade do grupo. Além do tráfico, eles responderão por corrupção ativa.

Já no Vilas Boas, denúncia anônima levou a polícia até imóvel abandonado na rua Estácio de Sá, onde foram localizados meio tablete e uma porção de pasta base de cocaína, duas balanças de precisão, uma peneira, uma tesoura e três facas.

Willian Barros da Silva, de 26 anos, foi preso nas proximidades do local, em posse de uma porção de pasta base de cocaína e dinheiro de origem não comprovada. No celular do suspeito, havia mensagem de uma pessoa solicitando três gramas da entorpecente.

Durante a operação, também foi cumprido mandado de prisão contra Claudiney Gomes Costa Júnior, 24 anos, por conta de sentença condenatória por tráfico de drogas.

No total, foram apreendidos 23,5 quilos de maconha, 1,844 quilo de pasta base de cocaína, três veículos, R$ 33.226,00 e um revólver.

Denar recebe denúncias pelos telefones 3345-0000 e 9 9995-6105.