CAMPO GRANDE Com 9 mortes em 46 dias, campanha faz alerta contra acidentes na Capital Ação acontece no sábado (18), no centro da Capital, entre as 9h e 11h

16 FEV 2017 Por LAURA HOLSBACK 13h:00

Ação quer prevenir acidentes em Campo Grande - Divulgação Campanha de trânsito pretende ensinar de forma bem-humorada, conceitos de segurança no trânsito a fim de prevenir acidentes em Campo Grande. A ação Carnaval Seguro “Minha Escolha faz a diferença no Trânsito”, acontece no sábado (18), das 9h às 11h, na Rua 15 de Novembro entre o Mercadão Municipal e o Camelódromo, no Centro da cidade. De acordo com a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), em todo o ano passado ocorreram 6.980 acidentes, com 80 mortes. Neste ano, até ontem, eram 566 colisões e nove óbitos. Para mudar este cenário, a campanha que chamar atenção das pessoas com a participação de integrantes de grupo teatral que estarão vestidas de ciganas. O objetivo da interpretação de atores será mostrar o “futuro” das pessoas que desrespeitam as regras do trânsito e destacar as consequências. A intenção é criar momento lúdico para alertar sobre situações que vêm acontecendo no trânsito e que podem causar acidentes. De acordo Ivanise Rotta, da Educação para o Trânsito da Agetran, a ação Carnaval Seguro vai alertar sobre as consequências de se fazer escolhas que colocam a vida em risco. “No contraponto queremos falar sobre o que ganhamos quando escolhemos respeitar a velocidade e não ingerir bebida alcoólica ao conduzir veículos”, destacou Ivanise. A campanha educativa propõe, ainda, tema para o Carnaval 2017, abordando os principais fatores de risco apontados pelo Programa Vida no trânsito em Campo Grande, que são a velocidade excessiva e o uso do álcool por condutores. A ação de sábado tem como parceiros a Guarda Municipal e Batalhão de Trânsito. Também da Secretaria Municipal de Saúde que vai distribuir preservativos e Secretaria Municipal de Educação que participará com a Banda da escola Eduardo Olímpio Machado, além da Secretaria de Estado de Saúde.

