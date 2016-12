Fronteira “Colocar Exército na rua é dar férias para bandido”, afirma ministro na Capital Raul Jungmann está na Capital para discutir segurança na fronteira

Participando da sessão desta quarta-feira na Assembleia Legislativa, o ministro da Defesa, Raul Jungmann, afirmou para parlamentares e autoridades de segurança do Estado que ações para combate ao crime na fronteira precisam ter inteligência como tática principal. “Colocar Exército na rua é dar férias para bandido”, disse o ministro.

O motivo da vinda de Raul para Mato Grosso do Sul é a discussão de saídas para aumentar a segurança na fronteira do Brasil e evitar que tráfico de drogas e roubos de carro aconteçam com tanta frequência.

A facilidade de trânsito de criminosos entre Brasil e países vizinhos em razão dos 18 mil quilômetros de fronteira que o país possui exige que as forças de segurança atuem de forma inteligente, conforme o ministro.

“Só colocar Exército nas ruas é dar férias para bandido. Porque quando põe força armada na rua criminalidade se retrai, a solução é ação pontual de inteligência. A inteligencia está acima de qualquer outra operação”, afirmou Raul.

O ministro ainda afirmu que novo programa está sendo estudado, o Programa de Proteção Integrada da Fronteira (PPIF), que deve unir ações de forças policiais de vários países.

O secretário de segurança do Estado, José Carlos Barbosa, o governador Reinaldo Azambuja (PSDB) e parlamentares acompanham a sessão e as explicações do ministro.