RODOVIA Colisão entre caminhão e carro mata

uma pessoa e fere três na Capital Acidente aconteceu por volta das 5h30min, na saída para São Paulo

Acidente de trânsito ocorrido por volta das 5h30min de hoje deixou uma pessoa morta e outras três feridas, no anel rodoviário da saída para São Paulo, em Campo Grande.

As vítimas – todas do sexo masculino, ocupavam automóvel Uno que colidiu, aparentemente de frente, com caminhão do tipo caçamba, conforme informações de socorrista do Corpo de Bombeiros.

O homem que não resistiu aos ferimentos estava no banco do passageiro ao lado do motorista e morreu preso às ferragens.

Dois ocupantes da parte de trás do carro teriam tido ferimentos leves e o condutor foi socorrido em estado mais grave, segundo militar do bombeiro. Os sobreviventes foram encaminhados à Santa Casa. Motorista do caminhão saiu ileso e deverá ser levado para delegacia e ser interrogado.

Peritos foram ao local e a circunstância do acidente é apurada. Identificação das vítimas ainda não foram divulgadas.