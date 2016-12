ACIDENTE Motorista invade preferencial

e dois ficam feridos em acidente As vítimas foram encaminhadas para unidade saúde

Um acidente que aconteceu na manhã de hoje, envolvendo dois carros deixou duas pessoas feridas, no cruzamento da Rua Brilhante com a Orpheu Baís, no bairro Amambaí em Campo Grande.

Segundo a condutora do veículo Gol, Michele Soares, de 31 anos, ela estava passando pela preferencial quando o outro motorista, que vinha da Rua Orpheu Bais, não respeitou a placa de Pare e colidiu com o carro dela.

A condutora não teve nenhum ferimento, e de acordo com os bombeiros, o condutor do segundo carro teve ferimentos leves e a passageira possivelmente fratura na região pélvica.

As vítimas foram encaminhadas para uma unidade de saúde, em estado estável.