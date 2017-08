EM 1ª E 2ª INSTÂNCIA Coffee Break foi desmembrada e réus já podem ser julgados Deputado Paulo Siufi recebeu foro privilegiado e será julgado

pelo Órgão Especial

Réus na Coffee Break já podem ser julgados a qualquer momento. O processo inicial foi desmembrado e voltou para a mão do juiz Márcio Wult da 6ª Vara da Justiça Criminal. Porém o deputado estadual e ex-vereador Paulo Siufi (PMDB) será julgado em 2ª instância pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça.

O Ministério Público Estadual (MPE) denunciou 24 pessoas, entre políticos e empresários, pelos crimes de associação criminosa, corrupção ativa e passiva, com base na investigação da Operação Coffee Break.

Entre os denunciados está Siufi que foi retirado do processo inicial por ter alcançado foro privilegiado ao ser eleito deputado estadual neste ano e ter substituído o prefeito eleito Marcos Trad na Assembleia Legislativa. “Siufi será julgado a qualquer momento pelo Órgão Especial que é composto por 15 desembargadores e já tem até relator, o desembargador Julio Siqueira”, explicou o advogado André Borges que faz a defesa de um dos réus da ação, vereador Otávio Trad (PTB).

O processo segue em segredo de Justiça. “Não sei porquê, mas pode ser por sigilo bancário”, disse o advogado.

OUTROS DENUNCIADOS

Além de Siufi e do vereador Otávio Trad, o ex-governador do Estado, André Puccinelli (PMDB), o ex-prefeito de Campo Grande Nelson Trad Filho (PTB) e o prefeito afastado Gilmar Olarte (sem partido) também foram denunciados.

O procurador-geral de Justiça, Paulo Passos, entregou o documento, com 361 páginas, ao Tribunal de Justiça no dia 31 de maio de 2016. Segundo o procurador, todos participaram de esquema de “compra e venda” de votos para cassação do mandato do prefeito Alcides Bernal (PP).

Outros denunciados: Vereadores Mário César (PMDB), José Airton Saraiva (DEM), Flávio César (PSDB), Edil Albuquerque (PTB), Edson Shimabukuro (PTR), Eduardo Romero (Rede), Jamal Salém (PR), João Rocha (PSDB), Gilmar da Cruz (PRB), Waldecy Batista Nunes, o Chocolate (PTB), Carlos Augusto Borges, o Carlão (PSB), e o ex-vereador Alceu Bueno que morreu em 2016.

Também foram denunciados os empresários João Alberto Krampe Amorim dos Santos, João Roberto Baird, Carlos Eduardo Belineti Naegele, Fábio Portela Machinsky, Luiz Pedro Gomes Guimarães, Raimundo Nonato de Carvalho e o procurador da Câmara Municipal André Luiz Scaff.

Conforme Passos, a Operação Coffee Break teve início em investigação feita pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco), a partir de representação que atribuía a Olarte e a seu assessor, Ronan Edson Feitosa Lima, a prática de delitos criminais.

Coordenada por Marcos Alex, investigações revelaram que os dois atuaram em conjunto em razão de suas funções públicas, em delitos de corrupção e lavagem de dinheiro. Também foram apurados indícios da existência de corrupção ativa e passiva para a cassação do mandato do prefeito Alcides Bernal.

Em julho de 2015, a Polícia Federal, MPE e Controladoria-Geral da União (CGU) deflagaram a Operação Lama Asfáltica, destinada a apurar má versação de verbas estaduais.

“Nesta investigação foram realizadas interceptações telefônicas que demonstraram a existência da conjugação de empresários, políticos e terceiros com objetivo de promover a cassação do mandato do prefeito”, disse Passos.

Ainda segundo o procurador-geral, o MPE conseguiu demonstrar que, com a cassação de Bernal, seriam restabelecidos privilégios aos empresários, como contratos de seus interesses. Aos vereadores, seria garantida entrega de secretarias municipais estratégicas, além de benefício de indicar aliados em cargos comissionados, “ampliando suas esferas de poder de atuação”.

Quanto a Gilmar Olarte, houve “ambição política do vice-prefeito de ocupar o cargo máximo do Executivo Municipal, exercendo poder e desfrutando de benefícios lícitos e ilícitos”.

* Colaborou Glaucea Vaccari