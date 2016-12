TRÁFICO DE DROGAS Cocaína avaliada em R$ 1 milhão é apreendida em bairro da Capital Apreensão foi feita por militares do 9º batalhão, do bairro Coophasul

Grande quantidade de entorpecentes foi apreendida em imóvel localizado na Rua Bartiria, no Bairro São Francisco, em Campo Grande, e três jovens foram presos, por volta das 21h de ontem.

Conforme policiais militares do batalhão da Coophasul, o caso foi descoberto depois de denúncia anônima de que pessoas estavam na casa em poder de droga.

No imóvel, mora garota, de 18 anos, que estava em companhia de dois amigos. Em princípio, todos negaram envolvimento no tráfico, mas a casa foi vistoriada e encontrados em um dos quarto 52 quilos de cocaína - avaliados em cerca de R$ 1 milhão, considerando valor de R$ 20 mil para venda em São Paulo, por exemplo. Também foram encontrados 33 quilos de maconha, 11 quilos de haxixe e revólver calibre 38.

O trio acabou confessando que apenas guardava os entorpecentes no local. No entanto, foram encontrados petrechos como balança e plásticos que caracterizam tráfico de drogas. Em telefones celulares dos presos também havia conversas indicando a participação deles no crime.