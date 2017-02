ARRASTÃO Clientes ficam 10 minutos na mira

de assaltantes em bar da Capital Ladrões levaram vários pertences, além de carro de uma das vítimas

Pelo menos seis clientes foram surpreendidos por criminosos, no começo da madrugada de hoje, em bar que fica na Rua São Borja, na Vila Rica, em Campo Grande. O arrastão durou cerca de 10 minutos e houve até tiro. No entanto, ninguém ficou ferido.

Dois assaltantes chegaram armados, aparentemente, com pistolas e mandaram todas as vítimas deitarem no chão. Sob ameaças, roubaram celulares, dinheiros, e fugiram com automóvel de um dos clientes, cujo modelo não foi descrito em histórico do Boletim de Ocorrência.

De acordo com as vítimas, a ação criminosa deve ter durado cerca de 10 minutos e, em determinado momento, um dos ladrões atirou no chão. Porém, ninguém ficou ferido. O assaltante teve, ainda, o cuidado de recolher a cápsula deflagrada, possivelmente, para que a arma utilizada não seja identificada.

Em frente ao estabelecimento há câmeras de monitoramento, cujas imagens serão analisadas. Por enquanto, nenhum suspeito foi preso. O caso foi registrado na delegacia plantonista do Centro.