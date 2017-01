LESÃO CORPORAL Cliente desiste de comprar cimento

por causa da chuva e é agredida Caso aconteceu em Campo Grande, ontem e polícia investiga

Episódio de agressão que teria ocorrido dentro de estabelecimento comercial foi denunciado à polícia, ontem, em Campo Grande. Mulher, de 38 anos, relatou ter sido agredida pela dona de loja de materiais de construção, no Jardim Monumento, depois de desistir de comprar cimento por medo de que fosse chover.

A cliente relatou para policiais que já tinha pago por um saco de cimento, mas, ao perceber que o tempo estava mudando e com receio de que o material molhasse, optou por desistir da compra. Neste momento, a dona do estabelecimento teria ficado agressiva e atacou a cliente com socos e puxões de cabelos que teriam arrancado mechas.

Após a agressão, a comerciante ainda teria chamado um homem e dito: “marca a cara dela que isso não vai ficar assim”, em tom ameaçador, disse a vítima.

Outras pessoas que estavam nas proximidades intervieram na briga e o caso foi registrado na delegacia plantonista da Vila Piratininga.