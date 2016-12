RESGATE Cinco pessoas ficam presas em enxurrada

e são resgatadas por funcionários de obra Uma das ocupantes desmaiou após ser retirada do carro

Cinco pessoas tiveram que ser resgatadas de dentro do carro ao ficarem ilhadas em enxurrada que se formou na Rua Rachid Neder com a Avenida Norte Sul, na tarde de hoje, em Campo Grande. Funcionários de uma obra em construção se mobilizaram e ajudaram a retirar os ocupantes do veículo. (veja abaixo o vídeo do resgate)

Elenir Barbosa, 37 anos, trabalha de encarregada de logística na obra e filmou o momento em que os homens desceram com equipamentos de segurança para auxiliar a família. “Foram usadas três cordas e cintos de segurança para resgatar as pessoas”, contou Elenir ao Portal Correio do Estado.

De acordo com Elenir, o resgate só foi possível porque a equipe recebe treinamento para eventuais situações. “Somos treinados para atuar em caso de emergência, mas em casos como este, nunca atuamos”, reforçou.

Conforme o vídeo gravado pela leitora, os homens se posicionaram em fileira, e, com o auxílio da corda, chegaram até o veículo. As cadeiras de segurança foram usadas para prender as vítimas e levá-las até local seguro.

Uma das ocupantes do carro, uma senhora, depois de ser resgatada, foi encaminhada por parentes para a Santa Casa de Campo Grande. “A correnteza estava muito forte, ela estava cansada e desmaiou”, pontuou.

A forte chuva que atingiu Campo Grande por volta das 16h, foi intensa. Diversos pontos da cidade ficaram alagados, árvores caíram, crateras foram abertas e até uma pessoa foi levada pela correnteza ao tentar segurar uma moto que estava sendo arrastada na rua.

Veja o vídeo do momento do resgate:

WhatsApp - Envie sua foto/vídeo para nossa reportagem (67) 9 9971-4437.