OPORTUNIDADE Cidade dos Meninos está com inscrições abertas para cursos gratuitos Podem se inscrever jovens entre 14 e 18 anos

Estão abertas as inscrições para os cursos profissionalizantes gratuitos do Programa Jovem Aprendiz da Cidade dos Meninos, localizada no bairro Jardim Anache, em Campo Grande. As aulas iniciam dia 13 de fevereiro.

O programa oferece vagas semestrais para jovens que tenham entre 14 e 18 anos. As vagas são para: auxiliar administrativo, com duração de um ano. Para se inscrever é preciso estar cursando o ensino médio. “Dependendo do destaque que o aluno tem dentro do curso, são encaminhados ao mercado de trabalho”, destacou a assistente social Ariane Sandim.

O curso de manutenção de computadores tem duração de seis meses. Para se inscrever também é preciso estar cursando o ensino médio. Já o último curso, o de serigrafia, também tem duração de seis meses e para se inscrever o aluno pode estar cursando o 9º ano.

Ao todo, 120 jovens são encaminhados semestralmente ao mercado de trabalho.

Para se inscrever é preciso comparar no local em horário comercial, de segunda a sexta-feira com cópia do RG, CPF, uma foto 3x4 e o Número de Identificação Social (NIS), número do cartão do Sistema Único da Saúde (SUS), comprovante de residência e escolaridade atualizados, além de estar acompanhado de um adulto responsável.