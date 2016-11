MUDANÇA Para "turbinar" vendas no Centro, Cidade do Natal será na Praça Ary Coelho este ano Desde 2009 tradição era de festa nos altos da Afonso Pena

Diferente do que vem acontecendo desde 2009, o tradicional evento na Cidade do Natal, não vai acontecer este ano nos altos da Afonso Pena. A edição festival de 2016 vai acontecer na Praça Ary Coelho, Centro de Campo Grande.

Cerca de 30 mil lâmpadas led devem iluminar as ruas no entorno da praça. “Recebi os comerciantes, através da Associação Comercial, e me pediram que pudéssemos atender o centro da cidade”, destacou o prefeito da Capital, Alcides Bernal (PP), destacando ainda que quatro mil lâmpadas já foram instaladas.

João Carlos Polidoro, presidente da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG), destacou que o pedido foi feito ao chefe do Executivo municipal há aproximadamente três semanas. “Foi uma reivindicação dos comerciantes, de que os eventos da cidade fossem realizados na Praça Ary Coelho, com único objetivo de movimentar o comércio local”, pontuou.

Conforme Polidoro, com a crise financeira, o fluxo de pessoas no centro de Campo Grande diminuiu drasticamente. “O Centro passa por dificuldade de público, por conta disso, programamos algumas coisas e levamos até o prefeito, que tem nos atendido”, frisou.