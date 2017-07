nas moreninhas Ciclista tenta desviar de HB20 e morre

atropelado por carro forte Aparecido de Oliveira estava com filho, de 30 anos

Na tentativa de desviar de um carro que saiu da faixa de estacionamento na Rua Fraiburgo, no bairro Moreninhas, em Campo Grande, Aparecido de Oliveira, 75 anos, caiu da bicicleta que estava e acabou morto ao ser atropelado por um caminhão carro forte. O acidente foi na tarde de hoje.

O filho de Aparecido, Josuel Martins Oliveira, 30 anos, seguia na frente de bicicleta e também caiu porque o pneu dianteiro do pai o atingiu, mas o homem não foi atropelado. O motorista que causou a trágedia estava em um HB20 prata e foi embora sem parar para prestar socorro.

Aparecido de Oliveira sofreu traumatismo craniano e o pesado veículo causou diversos ferimentos no lado direito do corpo da vítima.

Como se trata de um carro forte, equipes das Polícias Militar e Civil precisaram deslocar-se no endereço para fazer a segurança do veículo, que estava carregado. Perícia criminal também foi destacada para fazer os levantamentos do acidente.

O trecho da Rua Fraiburgo, entre as Ruas Bento de Souza e Crispim Moura, precisou ficar interditado por mais de uma hora. A medida foi tomada para garantir o local onde houve a morte de Aparecido sem intervenção e evitar a aproximação de veículos não identificados ao carro forte.

A delegada da 4ª Delegacia de Polícia, Célia Maria Bezerra, junto com policiais militares do 6º Batalhão e o Tático do 10º Batalhão atenderam a ocorrência.

A Polícia Civil agora vai investigar quem é motorista do HB20 prata que estava parado na faixa lateral da rua. Josuel Martins Oliveira, revoltado, afirmou que o veículo saiu sem dar seta. "Não havia sinalização do veículo", disse.