BR-163 Ciclista é atropelado por S10 e morre em rodovia A vítima estava de folga e costumava andar de bicicleta na região

Wilson Domingos Rosa, 44, morreu após ser atropelado por camionete S10, na noite desta terça-feira (14), na BR-163. Ele trafegava pela via, por volta das 22h30, de bicicleta, quando foi atingido pelo veículo.

O acidente ocorreu no quilômetro 451, próximo ao posto de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Campo Grande.

Domingos foi socorrido ainda em vida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A equipe socorrista da CCR-MS Via foi até o local.Outros veículos, que estavam trafegando na via, também pararam para socorrer Domingos.

O autor do acidente alegou que a vítima estava com batimentos cardíacos muito fracos e que a bicicleta estava completamente danificada.

De acordo com o boletim de ocorrência, o motorista da camionete, 68, disse que estava sentido Campo Grande, em viagem a trabalho, quando viu vulto na pista. O motorista alegou ter desviado, mas não deu tempo.

Testemunha, parente da vítima, que esteve no local, alegou que o motorista da S10 prestou assistência e colaborou com as investigações.

A vítima trabalhava nas proximidades e pôde ser reconhecido porque estava com holerite em um dos bolsos. Parente de Domingos declarou que a vítima costumava andar de biciclita na rodovia e que estava de folga no dia de ontem (14).

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), do bairro Piratininga, considerado homicídio culposo sem intenção de matar.