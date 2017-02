TEMPORAL Chuva rápida causa alagamentos

e estragos em Campo Grande Temporal começou no início da tarde deste domingo

Chuva rápida e intensa, na tarde de hoje, causou alagamentos especialmente na região sul de Campo Grande. Até às 13h40min, o Corpo de Bombeiros já tinha sido acionado para atender ao menos cinco ocorrências relacionadas ao tempo.

Um fio de energia caiu no cruzamento das Avenidas Raquel de Queiroz com Avenida Vereador Thyrson de Almeida, onde entulhos se espalharam sobre a pista.

Muitas das ruas do bairro Aero Rancho não são asfaltadas. É por isto que durante a chuva, terra, pedra e água foram arrastadas destes pontos e se acumularam na avenida.

O pedreiro Lucas dos Santos Pires, 20, não tinha percebido a queda do cabo de energia, quando decidiu empurrar o carro que apresentou pane. Dentro do veículo, estavam sete pessoas, incluindo duas crianças, que voltavam de compras no supermercado. “Começou a entrar muita água. O carro ficou no meio e só vimos o cabo de energia depois”, disse.

O caro do autônomo Henrique de Carmélio, de 23 anos, também estragou durante o temporal. Preocupado com a situação, o homem que estava acompanhando do filho de quatro anos, acionou os bombeiros.

Outros pontos de alagamento foram registrados na Ruas Prímola, Cajazeira, no cruzamento da Ezequiel Ferreira Lima com Arapoti e também na Travessa Celso Luiz da Silva, todos no bairro Aero Rancho.

Na entrada do bairro Coophavila, os motoristas utilizavam apenas uma das três faixas da Avenida Gunter Hans em tentativa de vencer a água acumulada. (Colaborou Tainá Jara)

(*Matéria editada às 14h35min para acréscimo de informações)