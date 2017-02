TEMPO Chuva forte alaga ruas de Campo Grande

e Inmet alerta para novo temporal Ventos atingiram 46 km/h e chuvas devem continuar até o fim de semana

Forte chuva que caiu na tarde de hoje alagou ruas e avenidas em Campo Grande. Motorista que tentou passar por ponto alagado na rua Rachid Neder teve problemas no veículo.

Chuva rápida atingiu principalmente a região central da Capital, por volta de 15h. Em seguida, sol voltou a aparecer.

Na rotatória da Avenida Ernesto Geisel com a Rachid Neder, uma motorista tentou atravessar pela via alagada. Ao perceber que não conseguiria, ela tentou voltar, mas o veículo teve problemas e ela parou no acostamento.

Também houve alagamento e forte enxurrada nos cruzamentos da Rachid Neder com as ruas Arthur Jorge e 13 de Maio e na Avenida Euler de Azevedo, além de outras ruas na região do São Francisco.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), ventos atingiram 46 km/h. Foram registradas algumas quedas de árvore. Na avenida Afonso Pensa, galho de árvore caiu, mas não causou danos.

Durante as chuvas, leitores flagraram equipes tapando buracos na rua José Antônio.

Inmet já havia emitido alerta sobre risco de chuvas fortes e rajadas de vento entre hoje e ontem. Hoje, instituto emitiu novo alerta, válido para todo o dia de amanhã, com risco potencial de temporais, especialmente nos municípios das regiões norte e oeste.

Pancadas de chuva e trovoadas devem ocorrer durante toda a semana, predominantemente à tarde.

No sábado (1), frente fria se aproxima, mas não deve fazer frio. No entanto, calor diminui e temperaturas devem ficar abaixo de 30ºC em todo o Estado.