Tempo mudou Chuva causa alagamentos, queda de árvores e acidentes em Campo Grande Buraco encoberto por chuva provocou acidentes na Consul Assaf Trad

Chuva que caiu na tarde de hoje em Campo Grande causou alagamentos, queda de árvores e até acidentes, por conta de buracos encobertos pela água.

Na avenida Consul Assaf Trad, próximo ao Terminal Nova Bahia, pista ficou alagada e água encobriu um buraco aberto na rua, no sentido centro-bairro, e pelo menos três pessoas tiveram transtornos ao passar pelo local.

Motociclista e passageira caíram ao passar pelo buraco encoberto e quase foram atropelados por uma Kombi, que seguia atrás. Eles não tiveram ferimentos.

No mesmo local, motorista de um carro Cobalt também passou pelo buraco, que está localizado no meio da pista da esquerda e não estava visível, e teve os dois pneus do veículo cortados.

Galho de uma árvore caiu sobre o veículo de um vendedor de abacaxi na avenida Tamandaré esquina com rua Padre João Falco.

Na rua Padre João Crippa com a 15 de Novembro também houve queda de árvore e galho atingiu um veículo estacionado.

Volume do córrego Prosa, na Avenida Fernando Corrêa da Costa, subiu bastante e quase transbordou.

Conforme dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), chuva foi de 17,4 milímetros na Capital e pancadas de chuva estão previstas para toda a semana.