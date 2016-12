Temporal Chuva arrasta carro na Gury Marques

e ruas se transformam em rio Temporal que durou cerca de 1 hora causou transtornos na cidade

Chuva que durou pouco mais de uma hora causou transtornos em vários bairros de Campo Grande, no fim da manhã desta sexta-feira. Na região da Avenida Três Barras, ruas se transformaram em rio, nas Moreninhas carro foi arrastado pela enxurrada e valeta se abriu em avenida.

No Jardim Itatiaia, na Rua Conde de São Joaquim, enxurrada impediu que moradores saíssem de casa e a rua sem asfalto ficou totalmente intransitável.

O temporal também dificultou a vida de quem passava pela Avenida Gury Marques. Por lá, segundo motoristas que acionaram o Corpo de Bombeiros, carro foi arrastado por enxurrada e rodopiou na pista.

O motorista da Saveiro estava dentro do veículo, mas conseguiu retomar o controle do carro antes mesmo da chegada do socorro. Ainda segundo os militares, valeta foi aberta na avenida e o tráfego deverá ser interditado pela Agência Municipal de Trânsito (Agetran).