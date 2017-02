Perto de bares Choque usa gás e bala de borracha

para dispersar universitários Rua é conhecida por confusão entre polícia e jovens

Mais uma vez o Batalhão de Choque da Polícia Militar (BPChoque) entrou em confronto com jovens que bebiam e bloqueavam a Rua Trindade, ontem à noite, no Jardim Paulista. O local é conhecido por ter bares frequentados por universitários.

De acordo com o registro da ocorrência, equipes da PM faziam rondas e por volta da meia-noite de hoje foram chamadas por vizinhos e pessoas que não conseguiam transitar na rua.

Sem acordo com os jovens, houve pedido de reforço do Choque. Segundo a corporação, houve tentativa de conversar com as pessoas que se concentravam na rua, mas sem sucesso.

As equipes tiveram de usar “agente químico e munição de impacto controlado”, os famosos gás lacrimogênio e bala de borracha. Segundo a PM, ninguém ficou ferido.