CAMPO GRANDE Comandante diz que Choque usou bomba de gás para dispersar multidão no Carnaval Local estava muito lotado e policiais usaram artifício para dispersar foliões

Em coletiva de imprensa, realizada hoje, o comandante do Batalhão de Choque da Polícia Militar (BPChoque), tenente-coronel Marcus Vinícius Pollet explicou que os militares usaram bomba de efeito moral, durante confusão no carnaval de rua na Esplanada Ferroviária, porque o local estava muito lotado.

Pollet informou ainda que esta é a primeira opção do Choque em ocorrências do tipo, seguida do tiro de elastômero (bala de borracha) até a utilização do cassetete. “Para facilitar a dispersão e manter a distância da tropa”.

CONFUSÃO

Por volta das 23h de ontem, os policiais do Choque foram chamados para conter confusão na Esplanada Ferroviária. Quando chegaram ao local, os militares foram recebidos com garrafadas e revidaram jogando granada lacrimogênea.

Casal, que não teve a identidade divulgada, acabou preso por desacato, desobediência e resistência. Eles assinaram Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e foram liberados. Nenhum policial se machucou.

A confusão começou pouco depois do fim do horário previsto para o término do Cordão Valu porque muitos foliões não queriam deixar o local.