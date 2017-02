PELO EXÉRCITO Máquinas para recapeamento em rua

da Capital chegarão no final da manhã Ao todo, 1,57 km será recapeados pelos militares

A chegada do maquinário a ser utilizado pelo Exército para recapear a Rua Guia Lopes, em Campo Grande, só vai chegar depois das 11h de hoje. A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) começou às 3h deste sábado na sinalização para poder interditar o trecho da via entre a Avenida Afonso Pena e a Rua Brilhante.

Segundo informações dos agentes, o trânsito nesse sábado está tranquilo e não vai gerar transtornos, pois apenas uma parte da pista de rolamento será interditada. Assim que as obras de parte da pista forem concluídas, a outra metade sofrerá intervenção.

O estacionamentos de veículos passou a ser proibido desde a madrugada de hoje e caçambas foram retiradas da via.

A vendedora Rose Giora, de 43 anos, disse acreditar que o recapeamento será a melhor forma de ter uma qualidade no trânsito da rua, que regulamente é bem movimenta.

“Vi o pessoal do Exército analisando a rua e perguntei para eles, me informaram sobre o recapeamento e achei a melhor forma de melhorar o trânsito aqui”, comentou.

Desde as primeiras horas do dia, muitos motoristas que usam a Rua Guia Lopes para ter acesso à Avenida Gunter Hans, que leva aos bairros Coophavilla 2, São Jorge da Lagoa, Vila Anahy, e serve também para se chegar ao Hospital Regional e leva à saída da Capital para a BR-060 faziam desvio. A presença dos agentes aparentando operação de trânsito diminuiu o fluxo de veículos na via.

O começo das obras pelo Exército está marcado para as 6h30 de segunda-feira (13). O trecho inicial do recapeamento é de 1,57 quilômetro e, no total, quatro quadras ficarão parcialmente fechadas.