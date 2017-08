Evento Cultural Cerca de 3 mil pessoas se

concentram a espera do desfile

Cerca de três mil pessoas estão concentradas nas imediações do cruzamento da Rua 14 de Julho com Avenida Afonso Pena, no centro de Campo Grande, a espera do início do desfile cívico-militar em comemoração aos 118 anos do município. Prefeito Marcos Trad, bem como vereadores e secretários estão no local.

A programação especial de aniversário de Campo Grande começou às 6h com a alvorada festiva, cerimônia de abertura dos eventos. Em seguida, foi realizada a Corrida do Facho, que contou com a participação de 96 atletas de oito equipes. O primeiro lugar ficou com o grupo de corrida Percurso Livre e a segunda colocação foi para integrante do Comando Militar D'Oeste (CMO).

Desfile

A secretária Elaine Passo, de 36 anos, mora em Campo Grande há 25 anos e nunca havia assistido ao desfile. Ela, o marido, eletricista Edelcio dos Santos, 35 anos, e o filho do casal de 8 anos, foram o ver o sogro desfilar pelo Vovó Ziza.

Elaine contou que é de Santa Catarina e, quando era criança, desfilava em sua cidade. Já o marido Edelcio comentou sobre a importância do evento cultural e disse que a imagem do desfile ficará na memória do filho.

Desempregada, a vendedora ambulante Janete dos Santos, de 28 anos, aproveitou o desfile para garantir uma renda. Depois de passar a sexta-feira fazendo doces, hoje ela montou uma barraca no centro, levou a sogra e a cunhada para ajudar a vender os produtos, a R$ 2 a unidade. A expectativa da moradora do Bairro Santa Luzia é de lucrar R$ 1 mil com as vendas deste sábado.