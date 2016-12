Campo Grande Centro de Justiça é inaugurado

em espaço de antigo shopping A expectativa é atendimento de 3 mil pessoas por dia

Foi inaugurado na manhã desta quinta-feira o Centro Integrado de Justiça (Cijus), localizado no Centro de Campo Grande, onde antigamente estava o Shopping 26 de agosto.

Serão 300 postos de trabalho em dois turnos, com 600 profissionais trabalhando na Central de Processamento Eletrônico (CPE), além de 19 salas de audiência, 2 salas de palestra, 21 salas de conciliação, salas para a OAB/MS e Defensoria Pública Estadual, 300 lugares de espera com conforto, 16 gabinetes de juiz.

A expectativa é que o centro atenda diariamente três mil pessoas.

SERVIÇOS

O cidadão pode propor sua reclamação, a triagem, o serviço expresso, o gabinete médico e odontológico. Já no Departamento dos Juizados Especiais há duas salas amplas, além dos gabinetes para juízes, sala de reunião, central de segurança, sala de contadoria, de apoio para a Procuradoria-Geral do Estado, da Defensoria, Promotoria e para a OAB.

No prédio também está instalado a Secretaria Judiciária de 1º Grau; A Justiça Restaurativa terá sala de ludoterapia e brinquedoteca e o Núcleo de Projetos, como o de adoção e o Projeto Padrinho, também estará presente no local.

Para as Turmas Recursais foram disponibilizados plenário, com mais de 70 lugares, e sala ampla no pavimento superior.

O CIJUS conta com um estacionamento no subsolo e no terraço, com 277 vagas para carros e 82 motocicletas, com as devidas vagas preferenciais para idosos e deficientes. Também conta com acessibilidade e a ecoeficiência, sendo que o local tem elevadores, escadas rolantes, rampas e banheiros adaptados.

Somente a Vara da Infância e Juventude continua no Fórum de Campo Grande Heitor Medeiros, localizado na Rua da Paz, 14.