Santuário Perpétuo Socorro Centenas de candidatos participam de missa com bênção de canetas para o Enem Santuário realiza bênção das canetas para o teste durante todo o dia

Centenas de candidatos que irão fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) participaram de missa com bênção das canetas, durante o dia de hoje no Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Campo Grande.

Bênção especial foi realizada nas celebrações das 9h e 15h e outra está prevista para a missa das 7h. Candidatos podem levar suas próprias canetas para serem benzidas ou pegar gratuitamente as que são distribuídas no Santuário.

Para o reitor do santuário, Padre Dirson Gonçalves, a bênção é fundamental aos candidatos.

“Esse é um momento importante na vida dessas pessoas que farão o Enem. Vamos abençoar as canetas para que possam ter tranquilidade e serenidade ao realizar o teste”, comenta.

Este ano, provas do Enem serão aplicadas em dois domingos, sendo os dias 5 e 12 de novembro. É importante lembrar que só é permitido o uso de canetas de tinta preta.

Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro está localizado na Avenida Afonspo Pena, 377, bairro Amambaí.