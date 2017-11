FINADOS Cemitérios têm movimentação intensa e expectativa é de 165 mil visitantes Ambulantes aproveitam dia para conseguir renda extra

O Dia de Finados é marcado por grande movimentação nos cemitérios de Campo Grande, a expectativa da administração da cidade é de que os três cemitérios municipais recebam aproximadamente 165 mil pessoas. Além dos visitantes, os ambulantes também aproveitam a data para conseguir uma renda extra.

Segundo a Prefeitura de Campo Grande, são esperados 15 mil visitantes no Cemitério Santo Antônio, 100 mil no Santo Amaro e 50 mil no Cemitério São Sebastião, o do Cruzeiro. As entradas dos cemitérios estão interditadas pela Guarda Municipal, Polícia Militar e Agência Municipal de Trânsito.

Há dez anos Ruth Souza, de 65 anos, vai ao Cemitério Santo Antônio homenagear o marido e elogiou a estrutura do local. "Todo ano eu venho e esse ano arrumaram bem o cemitério. Está tudo limpo e organizado".

Acompanhada da filha e da neta, Maria Menezes Diniz, de 57 anos, foi ao cemitério do Cruzeiro visitar o túmulo dos pais. "É um dia que temos de tirar para homenagear quem muito nos deu e deixa saudades", afirmou.

O Cemitério Santo Antônio tem 14 mil sepulturas, Santo Amaro 41 mil sepulturas, Cemitério São Sebastião Cruzeiro, 27 mil sepulturas.