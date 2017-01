PRECARIEDADE Cemitérios públicos de Campo Grande vivem em estado de abandono Sepulturas são tomadas pelo lixo. Alguns túmulos já estão desmoronando

O aspecto dos cemitérios de Campo Grande é de abandono: mato alto, túmulos abertos e, até mesmo, formação de formigueiros sobre sepulturas. Ontem, reportagem do Correio do Estado visitou esses locais e verificou o mesmo cenário.

Entre as pessoas que sofrem com a situação dos cemitérios, está a dona de casa Maristela Anunciação, de 47 anos. Ontem, ela visitou o túmulo do irmão que morreu há 14 anos e está sepultado no cemitério São Sebastião. “Está difícil para chegar ao túmulo, o mato está muito alto”, disse Maristela, secando o suor do rosto.

Decepção ainda maior Maristela teve quando se deparou com o túmulo do irmão, tomado por formigueiro. “Meu Deus do céu, o formigueiro tomou conta de tudo!”, exclamou. “Vim aqui faz um mês e não estava assim, se minha mãe vier aqui ela vai passar mal com esta situação”, desabafou.

(*) A reportagem completa está na edição de hoje do jornal Correio do Estado.